Les acoustiques improvisées de Nicolas Peyrac à découvrir à Mondeville

Mondeville, près de Caen (Calvados), accueille un grand monsieur mardi 30 janvier 2018 : Nicolas Peyrac y donner un concert intimiste.

Le concert, donné mardi 30 janvier 2018 à Mondeville (Calvados) se veut intimiste, à l'image de Nicolas Peyrac, ce grand monsieur venu partager avec son public un moment chaleureux.

Chacun de nous a fredonné ou a déjà entendu So Far Away From L.A ou bien Je pars. Mais l'auteur compositeur a composé bien d'autres morceaux. Et c'est justement pour les faire découvrir au public que Nicolas Peyrac remonte sur scène. L'artiste a tout de même 19 albums à son actif, et vient tout juste de sortir le 20e.

Acoustiques improvisées

Nicolas Peyrac prend sa guitare et égrène ses chansons au fil des rencontres avec son public. C'est ce qui fait le charme et le côté chaleureux de cette tournée. Attaché aux vraies valeurs de la vie et soucieux du respect des droits de l'homme, l'artiste trouve ses sources d'inspirations dans la vie de tous les jours.

Pratique. Mardi 30 janvier à 20h à Mondeville animation. Tarif 14€. Réservation sur www.mondevilleanimation.org

