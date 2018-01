Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen en déplacement chez les Ducs d'Angers

Vendredi 12 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) effectuent le déplacement chez les Ducs d'Angers pour le compte de la 34e journée de Saxoprint Ligue Magnus. Coup d'envoi du match à 20h30.

Éliminés en demi-finale de la Coupe de France à Gap mardi 9 janvier 2018 sur le score de 6-2, les Dragons de Rouen retournent en déplacement cette fois sur la glace des Ducs d'Angers pour retrouver la Saxoprint Ligue Magnus et la 34e journée à partir de 20h30, ce vendredi 12 janvier 2018.

Un match toujours compliqué

Ce sera déjà le 5e match de cette année 2018 et le 3e déplacement d'affilée pour les Jaunes et Noirs (après Bordeaux et donc Gap).

Toujours à la 2e place à égalité de points avec Grenoble, les Rouennais tenteront de remporter une nouvelle victoire au Haras face à une équipe angevine qui a eu une première partie de saison compliquée mais qui semble relever la tête dans cette dernière ligne droite.

En effet, si la première victoire avait été compliquée à obtenir lors de la 9e journée de Saxoprint Ligue Magnus début octobre (victoire 5-4), le second acte avait été meilleur pour les Normands qui, à domicile, avaient réussi à infliger un sévère 4-0 pendant que les Angevins végétaient entre la 9e et 10e place du classement début novembre.

Les Angevins ont bien relevé la tête

Depuis, les Angevins qui ont enregistré le retour de l'ancien capitaine des Dragons de Rouen Patrick Coulombe, ont retrouvé des couleurs et avaient réussi à s'imposer fin novembre encore une fois sur l'Ile Lacroix en prolongations sur le score de 3-2.

Les Ducs sont maintenant bien ancrés à la 7e position et devraient sans trop de problèmes se qualifier pour les Playoffs en fin de saison.

