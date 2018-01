Un voyage en musique à la chapelle Corneille à Rouen

La compositrice Christine Kotschi présente, dans son concert poétique, une partie de son incroyable instrumentarium. Une expérience exceptionnelle à vivre à la chapelle Corneille à Rouen (Seine-Maritime) le vendredi 12 janvier 2018.

Seule sur scène, entourée d'improbables instruments, Christine Kotschi propose un voyage immobile en musique à travers de lointaines contrées dans son spectacle Trajectoires à la chapelle Corneille à Rouen (Seine-Maritime) le vendredi 12 janvier 2018.

L'écho du monde

Trajectoires est un spectacle créé en 2015 suite à une commande d'un festival jeune public à Paris. "Depuis longtemps je travaille sur les vibrations et les matériaux, explique la compositrice, j'ai rassemblé autour de moi d'authentiques instruments en provenance du monde entier." "Mais aussi des instruments créés de toutes pièces à la croisée du monde animal, végétal et minéral : des matériaux nobles que l'on retrouve dans de nombreuses cultures", poursuit Christine Kotschi.

La musicienne propose donc un voyage immobile à travers de nombreux pays grâce à une quinzaine d'instruments insolites : "Je m'intéresse bien sûr à la qualité de leur son, mais aussi à leur aspect visuel et aux matériaux". Parmi ses nombreux instruments on retrouve une viele mongole, un Hang suisse, un xylophone en bambou, des bols chantants et des tambours d'eau. "On parcourt ainsi l'Asie, l'Afrique et l'Europe", annonce-t-elle.

Un spectacle chorégraphié

"C'est une scénographie très travaillée ! Ce sont des rythmes, des mélopées et des bruissements. Des silences, des paroles ou du chant assurent une transition d'un instrument à l'autre. Il y a aussi une mascotte, une marionnette de cheval que je manipule et qui fait le lien. C'est une ligne continue qui me permet de créer un ensemble homogène." La musicienne commence ce récital instrumental installé au milieu de son instrumentarium : "Un espace de forme arachnéenne : deux grandes tiges de roseau penchent côté cour et côté jardin et encadrent le plateau".

Une flûte plume y est suspendue, mais aussi d'autres instruments plus étranges que la musicienne a commandé au plasticien Erik Nussbicker : "Nous avons étroitement collaboré pour créer cette scénographie complexe et cette chorégraphie de précision dans laquelle chaque mouvement est calculé pour faciliter l'immersion du public".

Pratique. Vendredi 12 janvier 2018 à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. Tarifs 7,8 €. 02 32 76 23 23

A LIRE AUSSI.

"Kalakuta Republik": l'Afrique et la révolution en dansant

Les Ethiopiens de Jano à la croisée du rock et des sons abyssiniens

Voyager: il y a 40 ans la plus romantique mission spatiale s'envolait

L'Insaac, la célèbre école ivoirienne des arts, fait peau neuve

Des expériences immersives à l'Opéra de Rouen