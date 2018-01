Hockey sur glace : les Dragons de Rouen échouent aux portes de la finale

Mardi 9 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont perdu lors de la demi-finale de la Coupe de France chez les Rapaces de Gap sur le score de 6-2.

Il n'y aura donc pas de cinquième finale consécutive pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Le mardi 9 janvier 2018, les hockeyeurs rouennais ont été sortis lors de la demi-finale de la Coupe de France sur la glace des Rapaces de Gap, sur le score sans appel de 6 à 2.

Et pourtant, cette demi-finale avait bien commencé avec une ouverture du score rapide des Jaunes et Noirs par Julien Msumbu. Une avance de courte durée puisque les locaux sont revenus au score quatre minutes plus tard sur un but signé Evan Ritt (1-1). Les Rapaces ont même pris l'avantage juste après sur un deuxième but inscrit par Rob Linsmayer (2-1) à la fin du premier tiers.

Rouen plie en fin de match

Les joueurs de Luciano Basile, motivés à l'idée de disputer la première finale de leur histoire, ont fait le break à la 26ème minute sur un but de Tim Campbell (3-1). Pas encore abattus, les Rouennais sont revenus au score en fin de tiers par Richard Stehlik (3-2).

Menés que d'un but au début du troisème tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry pouvaient espérer recoller au score mais à force de plier, les Rouennais se sont fait punir par deux fois sur des buts d'Eric Scheid et de Janne Puhakka. Fabrice Lhenry a tout de même tenté de faire sortir son gardien Matija Pintaric en fin de match pour jouer en supériorité, mais les Gapençais ont trouvé une dernière fois le filet en cage vide par Maxwell Ross pour le 6-2.

Faute de finale de coupe, les Dragons vont maintenant tout jouer sur le championnat pour ne pas boucler une deuxième saison sans trophée. Le vendredi 12 janvier 2018, ils se déplaceront à Angers.

