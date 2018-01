N'oubliez pas les paroles : Caen a donné de la voix lors du casting

Le casting de l'émission "Noubliez pas les paroles", diffusée sur France 2 et présentée par Nagui a fait étape à Caen (Calvados) lundi 8 janvier 2018.

"J'irai au bout de mes rêves" résonne dans une salle de l'hôtel Mercure de Caen (Calvados), lundi 8 janvier 2018. Pas de doute vous êtes bien au casting de "N'oubliez pas les paroles", l'émission de Nagui diffusée sur France 2. 115 personnes se sont présentées, une trentaine ira à Paris pour le tournage des émissions.

"J'avais révisé pas mal de chansons mais pas La boîte de jazz de Michel Jonaz", regrette Élodie en sortant de la première épreuve. Il s'agit d'un test de paroles de chansons francophones à compléter. Une première sélection est faite après correction.

Place à la deuxième épreuve : chanter une chanson de son choix a cappella devant les casteurs et les autres candidats. L'ambiance est détendue d'autant plus qu'Héloïse, la jeune colombelloise, cinquième plus grande maestro de l'histoire du jeu est venue encourager les candidats. Elle interprète son titre fétiche et de circonstance : "Résiste" de France Gall. Viennent ensuite "Milord", "le Jerk", "Les démons de minuit" ...

La troisième étape est filmée. La vidéo sera ensuite visionnée par la production artistique et les directeurs de casting.

