Milan, capitale de l'élégance également pour les... chiens

Pull en cachemire, manteau gris en laine bouclée... Milan est connue pour être l'une des capitales de la mode. Et aujourd'hui, les fashionistas italiennes peuvent aussi habiller leurs chiens de vêtements sur mesure, assortis à leur tenue.

Ce projet un peu fou est né en février dernier de l'imagination de Giovanna Temellini, une Milanaise de 57 ans travaillant dans la mode depuis un quart de siècle.

"Tout est né par amour", souligne cette conceptrice et prototypiste, qui donne de son temps pour aider les associations de protection des animaux.

Un soir, dans l'atelier, sa fille lui dit: "Tu fais tellement de petites choses pour tous les chiens... Mais quand il pleut, le mien a les oreilles toutes mouillées".

Le soir suivant, une de ses collaboratrices se présente avec un petit blouson avec deux petites capuches pour les oreilles, assorti à celui de sa fille.

De là naît l'idée d'un atelier de couture sur mesure pour les chiens, "Temellini Dog A Porter", pour leur créer des vêtements assortis à ceux que Giovanna conçoit pour les femmes.

Le maître-mot des collections est l'élégance, avec des tissus de grande qualité, souligne celle qui a travaillé pour des grands noms de la mode comme Bottega Veneta, Ermanno Scervino ou Armani.

"Je suis très respectueuse et attentive à toutes les exigences du chien, qui sont de pouvoir bouger, courir, se salir, socialiser... Je me refuse à faire des choses qui limitent le chien ou le ridiculisent, car il s'en rend compte", explique Mme Temellini, qui possède deux lévriers afghans, Ulisse et Anubi.

Rejetant aussi l'idée de créer des vêtements élastiques pour se faciliter la tâche, elle a étudié la morphologie de tous les chiens et a créé cinq catégories de vêtements (pour doberman, basset, lévrier...) avec à chaque fois 6 à 7 tailles différentes.

Chiens frileux

Lors d'une commande, elle mesure la taille du cou du chien, celle de son thorax et la longueur entre le cou et la queue. En suivant la table des tailles, elle vérifie où l'animal diverge, et en fonction élargit, rétrécit ou construit l'habit sur mesure.

Naturellement, trône dans son bureau un mannequin de couture en forme de chien...

Pour Giovanna Temellini, l'idée est d'offrir une collection qui puisse convenir à tous les compagnons à quatre pattes, y compris ceux ayant des handicaps.

Pas question de mettre du synthétique au contact de leur peau, ni du duvet de plume - "pas d'animal pour réchauffer un autre animal". En revanche, les beaux tissus ont toute leur place, du cachemire à l'alpaga, idéal pour protéger les chiens souffrant de rhumatismes.

Cela a un prix: le T-Shirt en cachemire vaut 142 euros, un blouson type bomber en laine mérinos 212 euros et un manteau avec de petites fausses poches 252 euros.

"Le travail de Giovanna m'a plu tout de suite. Elle utilise des tissus très raffinés", confie Beatrice Gerevini, propriétaire d'un basset allemand, Wolfgang.

"Il est très difficile de trouver des chandails pour les bassets, qui ont une forme particulière. Or ce sont des chiens extrêmement frileux", note-t-elle, en soulignant que Wolfang aime porter des vêtements, contrairement à son autre chien.

Pour cette étudiante de 24 ans, coordonner son propre vêtement avec son animal crée "une connexion avec son chien", dont elle se dit véritablement "amoureuse". C'est aussi "une sorte de jeu, une manière de se faire remarquer, les gens sourient en nous voyant, le basset a déjà une forme particulière..."

Parmi les autres fans de Giovanna Temellini, un homme de la région de Bergame est venu acheter pour sa chienne, adoptée dans un refuge, "toute une garde-robe". Parce qu'après ce qu'elle avait vécu, "elle le méritait".

