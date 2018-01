2017, année la plus sûre pour le transport aérien

L'année 2017 a été la plus sûre pour le transport aérien depuis 1946 et l'établissement de statistiques sur les accidents d'avions, a indiqué lundi Aviation Safety Network, un site spécialisé dans ce type de catastrophes.

Avec un total de dix accidents impliquant des avions de transport de passagers civil, qui ont fait 44 morts, 2017 "est l'année la plus sûre de tous les temps tant par le nombre d'accidents qu'en termes de victimes", indique l'ASN sur son site, rappelant qu'en 2016 il y avait eu un total de 16 accidents pour 303 victimes.

Aviation Safety Network fait partie de la Flight Safety Foundation (Fondation pour la sécurité du transport aérien), une association à but non lucratif qui depuis 1947 oeuvre à l'amélioration de la sécurité du transport aérien.

Les statistiques de l'ASN publiées lundi ne concernent toutefois que les appareils commerciaux civils de transport de passagers et de fret homologués pour transporter au moins 14 passagers ou plus. L'accident du 7 juin dernier impliquant un avion de transport militaire de l'armée birmane qui a fait 122 morts n'est ainsi pas inclus dans ces statistiques.

L'accident le plus meurtrier pour un avion de transport civil est celui qui a fait douze morts au Costa Rica le 31 décembre, le dernier jour de l'année considérée.

Cinq des accidents recensés concernaient des avions de transport de fret et cinq des avions de transport de passagers. L'ASN précise que, selon ses chiffres provisoires, il y a eu 36,8 millions de vols en 2017, ce qui aboutit à un ratio d'un accident d'avion mortel pour 7,360 millions de vols de transport de passagers.

Si l'ensemble des accidents incluant les appareils militaires et les vols non commerciaux sont pris en compte, le nombre de victimes grimpe à 230 avec un total de 24 accidents, indique-t-on de même source, ce qui en fait toujours l'année la plus sûre dans l'histoire de l'aviation, selon ASN.

