Plus de 6 200 scolaires au cross du Conseil Général du Calvados

Au-delà des courses en elles-mêmes, qui restent l'élément majeur de la journée à la Prairie de Caen, le rendez-vous se développe chaque année autour d'autres éléments. "À l'origine, il y avait le cross, un petit chocolat à l'arrivée, et c'était tout, rappelle de président du comité d'organisation, Jean-Pierre Richard. Aujourd'hui, la base reste le cross du Conseil Général, mais on souhaite fédérer le monde sportif autour en permettant aux jeunes d'entrer en contact avec des sportifs de haut niveau et leur club."

A ce titre, des footballeurs du Stade Malherbe, des basketteuses de Mondeville ou encore des hockeyeurs caennais étaient invités à signer des autographes et échanger avec les jeunes participants.