Manche : la gendarmerie renforce ses patrouilles contre les cambriolages en cette fin d'année

En période de fêtes de fin d'année, la tentation est forte pour les malfaiteurs de cambrioler les commerces. Dans la Manche les patrouilles sont renforcées notamment en milieu rural.

La période des fêtes de fin d'année est toujours un moment délicat pour les commerces, elle attise l'appétit des cambrioleurs.

Plusieurs cambriolages dans la Manche

Dans la Manche, en particulier, dans le sud du département, plusieurs cambriolages ont été recensés ces dernières semaines. On retrouve des cas avec des préjudices parfois importants, dans des bijouteries ou des magasins de motocultures et d'outillage de jardin.

Les voleurs profitent des stocks au plus haut, et défient vidéo surveillance et bardage de sécurité lorsqu'ils existent.

Les patrouilles de gendarmerie renforcées

Ce jeudi 21 décembre 2017, la gendarmerie de la Haye-du-Puits (Manche) a de nouveau multiplié les rencontres avec les commerçants de la commune pour les inciter à la prudence et à la vigilance.

C'était le cas entre l'Adjudant-chef Catherine, commandant la brigade de gendarmerie de la Haye-du-Puits et Dominique Lepoitevin, commerçant traiteur.

La Haye-du-Puits, 1 750 habitants, compte 140 commerces. Dans cette commune, il n'y a eu aucun cambriolage à déplorer l'année passée et jusqu'à maintenant, depuis la présence renforcée de patrouilles dans la commune.

Un référent sécurité au profit des commerces et entreprises

La gendarmerie de la Manche propose depuis quelques années, un référent sécurité, qui intervient à la demande des commerçants ou des entreprises, pour établir un diagnostic des lieux.

Pour le Capitaine Jérôme Avennas, commandant adjoint à la compagnie de gendarmerie de Coutances (Manche), il faut ralentir et compliquer la tâche des cambrioleurs.

Pour profiter de ce diagnostic sécurité des commerces et entreprises, avec un référent sécurité, il suffit de contacter la gendarmerie de votre commune.