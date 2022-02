Truculent. Comédie : Peau de vache à Grand-Quevilly

Crée au Théâtre Antoine, ce spectacle mis en scène par Michel Fau et interprété par une belle palette de comédiens, est à découvrir sur les planches du Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (Seine-Maritime) le 6 janvier 2018.

Satyre de la bourgeoisie

Pièce composée en 1975 par Pierre Barillet et Jean-Pierre Gredy, Peau de vache est une comédie de boulevard hilarante. Truffée de répliques cinglantes, cette pièce est une satire de la bourgeoisie bien-pensante dont elle dénonce l'hypocrisie. Michel Fau met en scène pour la deuxième fois une pièce de Barillet et Gredy après le succès de Fleur de cactus dont le rôle-titre avait été confié à Catherine Frot. On retrouve ici les codes de Feydeau et de Labiche qui, à leur époque aussi dénonçaient les mœurs bourgeoises : ici il s'agit d'un homme pris entre deux femmes au tempérament bien trempé. Michel Fau place cette intrigue dans un décor en carton-pâte et allie le kistch vestimentaire et musical des années 70 aux dialogues abruptes : un mélange détonnant et désopilant.

Une intrigue de boulevard

Dans cette pièce se confronte deux femmes aux personnalités bien trempées : Marion dite "Peau de vache" et Pauline, une fausse oie blanche. Marion, l'héroïne de cette pièce dont le rôle jadis avait été confié à Sophie Desmarets est l'épouse d'Alexis joué par Grégoire Bonnet. C'est un violoncelliste célèbre, sûr de lui mais soumis dans son couple face aux excès de sa tempétueuse et belliqueuse épouse. Pauline est, quant à elle, une journaliste plutôt envahissante, sensible aux charmes du violoncelliste et qui viendra chambouler l'équilibre de ce couple.

Chantal Ladesou dans un rôle à sa (de)mesure

C'est Chantal Ladesou qui incarne le rôle-titre : un rôle sur mesure pour cette talentueuse comédienne et humoriste. Excessive et cynique, Marion est une bourgeoise snob qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle n'épargne rien ni personne. Chantal Ladesou après son dernier one woman show J'ai l'impression que je vous plais… Vraiment ! s'était illustrée sur les planches avec la comédie Nelson. C'est dans ce registre qu'elle s'accomplit pleinement. Michel Fau lui laisse ici le champ libre pour incarner Marion avec toute la démesure qui est la sienne. Sa verve seule, son débit et sa façon de manger les mots suffisent à produire un effet comique. L'actrice aime aussi, prendre à partie directement le public et interprète avec un plaisir évident cet atroce personnage !

Pratique. Samedi 6 janvier à 20h, dimanche 7 janvier à 15h. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 16 à 39€. Tél. 02 35 68 48 91

A LIRE AUSSI.

La Comédie-Française en force aux Molières avec 12 nominations

Daniel Day-Lewis, légende du cinéma, quitte la profession d'acteur

Les milles et une vies de l'élégant et malicieux Claude Rich

Pas de retraite pour Line Renaud, 88 ans

Décès de l'actrice Gisèle Casadesus, la doyenne des comédiennes françaises