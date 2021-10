Le droit de bouchon : la pratique devient désuète

Une bonne chose pour les mariés, qui choisissent en grande majorité des vins en dehors de la carte du traiteur. “Il y a quelques années encore, la facturation au nombre de bouteilles ouvertes par les équipes du traiteur représentait une rémunération importante pour le professionnel. Mais les réglementations liées à la consommation d’alcool ont évolué, et les invités du mariage sont devenus plus raisonnables”, analyse le traiteur caennais Christophe Tourneux. Traditionnellement aussi, les familles gardaient souvent du vin en vue du mariage de leurs enfants. Ce n’est plus le cas. Si ce droit de bouchon varie donc chez ses pratiquants de 3 à 6 € par bouteille, rares sont ceux qui l’incluent ou le mentionnent dans les prestations. Il faut donc se renseigner. D’autres ont transformé l’usage et basculé le droit de bouchon en... “frais de rafraîchissement”.