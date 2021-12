Le Dôme. Nouvelle édition de la Nuit de l'Imagination à Caen

Quoi de plus normal que le Dôme, Centre de Sciences de Normandie, accueille à nouveau la Nuit de l'imagination, qui s'inscrit avant tout dans le dispositif Vie nocturne proposée par la ville de Caen (Calvados). Cette longue soirée un peu déjantée s'adresse tout particulièrement aux jeunes de 15 à 25 ans mais si vous avez un peu plus, vous êtes le bienvenu.

Vous croiserez des bricoleurs nouvelle génération capable de créer des jeux vidéo ou bien d'imprimer en 3D. Le mot d'ordre de cette nuit est que chacun puisse laisser libre court à son imagination. Il suffit de déambuler d'étages en étages pour participer à une pléiade d'animations gratuites et un peu folles: "Faire mon jeu vidéo avec une grosse manette qui tue tout", "laser quizz", "Course pourfuite"…..

Plongez dans le Do It Yourself

La Nuit de l'Imagination, c'est aussi l'occasion de faire connaître les acteurs qui, au coeur du Fablab, sont capables de donner vie à des objets parfois un peu fous et plutôt beaux. La tendance du moment est inévitablement au "Do It Yourself" alors n'hésitez à venir participer aux nombreux ateliers proposés dans le cadre de cette nuit si spéciale. Le programme est chargé et réserve pour chacun de véritables surprises!

Pratique. Jeudi 30 novembre de 20h à 1h, le Dôme. Entrée libre. Contact au 02 31 06 60 55

