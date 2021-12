Hors Normandie. Bruno Mars, grand gagnant des American Music Awards

Le chanteur américain Bruno Mars a remporté sept prix, dont celui de l'artiste de l'année, lors de la 45e édition des American Music Awards, qui s'est déroulée, dans la nuit de dimanche à lundi, au Microsoft Theater, à Los Angeles.

Nommé dans huit catégories, Bruno Mars a également mis la main sur les trophées du meilleur artiste pop/rock masculin, meilleur album pop/rock pour "24K Magic", meilleur artiste soul/R&B masculin, meilleur album soul/R&B, vidéo de l'année et meilleure chanson soul/R&B pour "That's What I Like".

Absent de la cérémonie, le chanteur a remercié ses fans dans une vidéo diffusée au cours de la soirée.

Au nombre de statuettes, il est suivi par Keith Urban qui a raflé trois prix. Le mari de Nicole Kidman a été sacré artiste country masculin de l'année et a remporté les trophées de l'album country pour "Ripcord" et la chanson country pour "Blue Is not Your Color".

Le tube de l'été "Despacito" n'a pas été oublié et a permis à ses interprètes Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber de se voir décerner les American Music Awards de la chanson pop/rock de l'année, de la meilleure collaboration et du meilleur clip.

