Un homme fonce sur des passants à Blagnac: 3 blessés dont 2 graves

Un homme a foncé "délibérément" sur des passants à Blagnac, près de Toulouse, blessant trois étudiants dont un grièvement, a-t-on appris de source policière.

L'individu, qui n'était pas fiché S, dont le profil psychiatrique est en cours de vérification, a été immédiatement arrêté sur place, route de Grenade à Blagnac, où il a attendu les policiers, selon la même source.

Le pronostic vital des deux blessés graves n'est pas engagé. Il s'agit d'étudiants d'origine chinoise : une jeune fille de 23 ans a été plus grièvement blessée, un jeune homme et une jeune fille, respectivement âgés de 22 et 23 ans, ont été plus légèrement atteints, a-t-on ajouté de source policière.

Le procureur de la République s'est rendu sur place.

