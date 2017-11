Darnétal : il vole un camion et son chargement

Un homme a été jugé devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime), mardi 7 novembre 2017, accusé de vol par effraction et dégradations dans un entrepôt, en réunion et en récidive légale.

C'est le 8 décembre 2016 que le gérant d'une société de Darnétal (Seine-Maritime) porte plainte au commissariat pour vol d'une somme de 1 300 euros gardés en caisse, d'un camion à usage professionnel contenant du mobilier d'une valeur de 5 800 euros, et de dégradations volontaires.

Ce matin-là, le gérant et ses employés constatent une alarme déclenchée, une grille d'entrée et une porte ouvertes et fracturées, une caisse vidée de son contenu en numéraire et un camion disparu. La police relève des traces de sang dans le local dont l'analyse ADN permettra de désigner Vincent Duval, 32 ans, comme auteur des délits.

Une enquête complémentaire sur son cercle d'amis, réalisée le 9 décembre 2016, aboutit à la présence de deux personnes sur les lieux des faits.

Il assume seul son forfait

En garde à vue, le prévenu commence par nier être l'auteur des faits, puis il se ravise, expliquant que les locaux étaient ouverts mais il refuse de donner le nom de son complice. "Je ne dirai jamais avec qui j'étais", ajoute-t-il à la barre. À son casier judiciaire, dix-neuf condamnations pour vols, recel et violences sont déjà portées, dont une en 2013 pour des faits similaires. Pour le Ministère public, "le prévenu n'a pas pris la mesure de la réitération de ses délits passés".

À l'audience mardi 7 novembre 2017 et en l'absence de défense, le Tribunal le reconnaît coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à dix-huit mois de prison ferme.

