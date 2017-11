À Dieppe, l'atelier d'ivoirier Colette devrait survivre

La ville de Dieppe (Seine-Maritime) et l'association Terres et mers d'ivoire se mobilisent pour sauver l'atelier d'ivoirier d'Annick Colette, menacé de fermeture depuis un décret d'août 2016 qui interdit le travail et la vente d'objets en ivoire.

La sculpture de l'ivoire fait partie de l'essence même du patrimoine dieppois. Elle a connu ses grandes heures aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles où de nombreux ivoiriers étaient installés dans la ville aux quatre ports. En 2017, Annick Colette est la seule qui représente encore ce savoir-faire local. Une spécialité qui se transmet depuis 7 générations dans sa famille. Seulement, son activité est menacée depuis un nouveau décret d'août 2016 qui interdit tout travail et vente d'objet en ivoire, même sur stock ancien alors que la traçabilité est garantie. L'artiste se retrouve avec plus de 100 kilos d'ivoire qu'elle n'a plus le droit d'utiliser et se voyait contrainte de mettre la clé sous la porte.

Une solution avec une association

Pour sauvegarder ce patrimoine, la ville de Dieppe et l'association Terres et mer d'ivoire se sont engagées auprès de l'atelier d'Annick Colette. L'association s'y installera et en paiera le loyer afin de permettre une connaissance historique documentée de l'activité des ivoiriers. Annick Colette pourra faire visiter, faire des démonstrations de son savoir-faire, et continuer à la marge à exercer sur des travaux de restauration, qui sont toujours autorisés, avec des contraintes financières moindres.

Un réel soulagement pour cette passionnée. Écoutez-la :

@NLanglois76 et @sebastienjumel : une solution pour sauvegarder l'histoire de l'atelier d'ivoirier Colette avec Terres et mers d'ivoire pic.twitter.com/GtYuhZtejJ — Ville de Dieppe - Fr (@dieppefr) November 6, 2017

La solution n'est pas idéale mais elle permet de sauvegarder l'atelier. En parallèle, Sébastien Jumel, député de Dieppe doit poser une question au gouvernement en séance pour tenter d'obtenir la réécriture du dossier. "Chacun sait que l'ivoire travaillé ici vient d'un stock identifié et que le travail n'est pas incompatible avec la répression du braconnage odieux et du trafic dont 90% sont organisés vers des filières d'Asie", explique-t-il.

Une souscription populaire sera aussi lancée le 18 novembre 2017 lors de la foire aux harengs et à la coquille de Dieppe pour aider à la sauvegarde de l'atelier.

