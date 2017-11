Manche : privés d'internet et de téléphone, les habitants bloquent des opérateurs d'Orange

Des habitants de Saint-Denis-le-Vêtu (Manche), privés de téléphone et d'internet depuis plus d'une semaine, ont bloqué deux camionnettes de l'opérateur de téléphonie Orange, ce mardi 7 novembre 2017

Après trois incidents (ruptures de câbles, poteaux téléphoniques cassés...) des habitants du hameau Le Forestel, à Saint-Denis-le-Vêtu (Manche) étaient privés d'internet et de téléphone depuis plus d'une semaine. Un handicap, notamment pour les artisans qui ne pouvaient plus communiquer avec leurs clients.

Ils bloquent deux camions d'Orange

Excédés par la lenteur de l'opérateur Orange pour réparer la ligne, des habitants ont bloqué mardi 7 novembre 2017 deux fourgons de l'opérateur, dont les techniciens déjeunaient dans le restaurant de la commune, pour les contraindre à réparer la ligne.

La direction de l'opérateur a été contactée par ses techniciens. Les réparations ont pu être effectuées dans l'après-midi. De nouveaux travaux sont également prévus pour augmenter le débit des lignes ces prochains jours.