Mat Bastard aux Rendez-Vous Soniques à Saint-Lô ce vendredi 10 novembre

L'ex-leader de Skip The Use vient jouer son dernier album "Loov" disponible depuis le mois de juin 2017.

Ceux qui ont vu Skip The Use en concert se souviennent encore de Mat Bastard, une vraie bête de scène ! Si une reformation de Skip The Use n'est pas au programme, les fans seront ravis d'apprendre que Mat est de retour avec un premier album solo intitulé "Loov", enregistré entre Cambrais et Los Angeles.

Depuis deux ans, il travaillait dans un studio pour d'autres groupes ou pour le cinéma mais l'envie de reprendre la plume ne l'a pas quitté.

Il propose un nouvel album qui semble plus personnel, plus engagé et plus varié que la musique de ces précédentes formations (dont Carving, groupe punk qu'il créa à seulement 13 ans !), il n'a pas pour autant oublié ses racines punk-rock.

Voilà qui promet une belle déflagration d'énergie sur la scène d'Art Plume, à Saint-Lô (Manche) ce vendredi 10 novembre 2017.

Mat Bastard était au micro Tendance Ouest de Wilfried.