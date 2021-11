Les Républicains excluent cinq pro-Macron, dont Edouard Philippe

Le bureau politique des Républicains a "acté" mardi le départ d'Edouard Philippe et exclu Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, membres du gouvernement, ainsi que les députés Franck Riester et Thierry Solère, a-t-on appris de sources concordantes.