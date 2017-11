Bonne table à Rouen : L'un ou l'autre, rue des Bonnetiers

Cette semaine, la Bonne table à Rouen nous entraîne chez L'un ou l'autre, rue des Bonnetiers, à deux pas de la cathédrale.

Le restaurant n'a que quelques semaines. Il se dévoile dans cette petite rue qui longe la cathédrale. Intérieur épuré. Quelques tables et des fauteuils noirs confortables. Très peu de choses au mur. Simplement quelques clichés et des guirlandes de messages laissés par des clients précédents. Je m'installe à une table au fond du restaurant. Et l'on me présente déjà l'ardoise du jour. Deux entrées, deux plats (viande et poisson) et deux desserts. Que du frais, différent chaque jour. Et quelques bons vins pour accompagner les mets.

Des produits frais chaque jour

Un verre de Viognier pour se mettre en appétit. Frais et fruité. En entrée, je choisis un velouté aux légumes de saison. Onctueux et efficace en cette période de baisse des températures. Belle mise en bouche! La suite n'est pas moins de saison avec une généreuse part de parmentier de canard. Le tout est bien réalisé, bien assaisonné, accompagné d'une laitue fraîche et de sa vinaigrette. Le service, disponible, rapide, prêt à l'échange sur les vins et souriant.

Idéal pour faire un break dans une journée de travail sans passer trop de temps au restaurant. Le vin, l'entrée, le plat : 20 euros tout ronds pour ma facture de la journée. Et bientôt des formules à venir, à la demande des clients, me précise la serveuse. En attendant, pour les plus difficiles, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Facebook du restaurant qui poste chaque jour son menu. Et bon appétit !

25 Rue des Bonnetiers, 02 35 71 87 06

A LIRE AUSSI.

En Colombie, un restaurant "gourmet" dans une prison

Bonne table à Caen: le Ty Gibus, rue des Tilleuls