Le festival Chants d'elles dédié à la création artistique féminine annonce une nouvelle programmation réjouissante du 3 au 26 novembre 2017 à Rouen (Seine-Maritime), dans l'agglomération et au-delà avec de nombreux talents locaux, des têtes d'affiches: un vaste répertoire de styles et des performances originales.

DU 4 au 26 novembre 2017, le festival Chants d'elles investit de nombreuses salles de spectacle à Rouen et dans l'agglo avec une programmation exclusivement féminine! C'est en 2000 que le festival voit le jour, initié par Yves Marie Denniel, acteur culturel de la région, afin de donner la parole aux femmes sous-représentées dans le monde de la musique.

Un festival itinérant

Dès ses premiers pas, le festival établit des partenariats avec de nombreuses salles en Haute-Normandie: à Rouen au Havre dans le pays de Bray, à Louviers ou encore au Val-de-Reuil. "Même si de nombreuses salles de l'agglomération rouennaises participent à l'événement, dès ses débuts le festival souhaitait s'étendre sur l'ensemble du territoire de la région pour donner une meilleure visibilité à la création artistique féminine, nous explique Ludwig Brosch co-directeur artistique de Chants d'Elles au côté de Philippe Gibaux. Aujourd'hui une trentaine de salles sont partenaires de l'événement ce qui permet d'accueillir 61 artistes en l'espace de trois semaines mais nous proposons aussi des formules plus intimistes depuis quelques années comme les concerts chez l'habitant". Et pour entamer cette itinérance, le 3 novembre 2017, de nombreux bars rouennais jouent le jeu en programmant des artistes locales, afin de proposer un parcours musical en guise de préambule dans la ville.

Des découvertes et de jeunes talents

Chaque année, le festival draine son lot de découvertes. "Les têtes d'affiches sont nombreuses mais j'ai un coup de coeur pour Pomme, confie Ludwig, une jeune artiste de 19 ans à la voix très élastique qui chante de la folk anglaise. Elle est déjà très suivie sur les réseaux sociaux malgré son jeune âge". Le festival brasse de nombreux styles musicaux : musique world avec la brésilienne Flavia Coelho, chanson française avec Anaïs venue présenter son nouvel album, la soul de Hawa sow and the soul seeders ou encore le rock mélancolique de Fishback. Ludwig souligne le très grand éclectisme du festival : "Nous nous imposons qu'une seule contrainte: celle de la discrimination positive en mettant les femmes à l'honneur, cependant nous autorisons bien sûr la présence masculine en accompagnement". De nombreuses artistes normandes sont devenues des habituées du festival : Adelys, Lady Arlette, Huit Nuit, Les filles du bord de scène ou Amélie Affagard. "Cette fidélité nous permet de voir évoluer ces artistes mais la scène ouverte de notre cabaret des Elles nous permet aussi de découvrir chaque année de nouvelles artistes locales et d'enrichir ainsi notre réseau".

De la musique et des mots

"Chaque partenaire oriente nos choix artistiques: Europe and Co privilégie par exemple la folk anglo-saxonne. Donc même si Chants d'Elles valorisaient la chanson française au départ, le festival se diversifie de plus en plus et dépasse même les frontières de la musique". En effet cette année le festival accueille la slameuse québécoise Queen Ka au Rêve de l'escalier à Rouen et Yolande Moreau donnera même une lecture musicale des textes de Prévert au théâtre Charles Dullin le 11 novembre 2017, le festival s'ouvre aussi au théâtre avec le spectacle En voyage avec Sacha de la Cie Carambole à St Etienne-du-Rouvray. "Ce qui fédère cependant tous ces modes d'expressions artistiques, c'est justement le thème de la diversité culturelle et de la façon dont on peut s'enrichir en métissant nos cultures, en se nourrissant de nos différences".

Pratique. Du 3 au 26 novembre. Rouen, Eure et Seine-maritime. Plus d'infos sur www.festivalchantsdelles.org

