Rouen. Seine-Maritime : leur chien mord gravement un enfant

C'est à Saint Aubin Epinay (Seine-Maritime) le 23 août 2015 qu'un enfant de dix ans décide d'aller se promener en trottinette ,avec sa soeur, dans un parc voisin de son domicile. Il sait qu'il doit passer devant une maison dont le chien est menaçant mais la plupart du temps attaché. Ce jour-là, il l'entend aboyer, cherche à s'enfuir mais le chien le rattrape et le mord gravement au dos, aux bras et à la jambe. Il crie mais personne n'entend. Sa soeur tente de faire lâcher prise à l'animal en lui assénant des coups de trottinette. Rien n'y fait et elle appelle ses parents. Entre-temps, l'enfant réussit à se dégager et court vers sa maison, le corps en sang. Le propriétaire du chien, un père en vacances dont il en a laissé la garde à son fils, est informé par une voisine témoin de la scène. "Je ne sais pas pourquoi le dispositif de protection n'a pas fonctionné", dit-il à la barre.

Ni vacciné ni déclaré

Amené à l'hôpital en urgence, l'enfant subira une opération et obtiendra une incapacité temporaire de travail supérieure à trente jours. Le chien sera, quant à lui, donné à la SPA. Répertorié animal dangereux de catégorie B, il n'était ni vacciné ni déclaré en Mairie. Pour la partie civile, "Beaucoup d'éléments auraient dû alerter sur la dangerosité de l'animal". Le ministère public note qu' "il y a manifestement eu un manquement à la prudence dans ce dossier". La défense des prévenus soutient que "ce sont d'honnêtes personnes dépassées par les faits". À l'issue du délibéré, le Tribunal condamne les deux prévenus à dix mille euros de dédommagement à la victime et une amende de cinq mille euros, ainsi qu'à l'interdiction de posséder un chien de même catégorie.

A LIRE AUSSI.

Calvados : le chien effraie tout le quartier, un voisin intervient

Onze vaccins obligatoires pour les enfants à partir de janvier

Normandie : un bébé de deux mois mordu à la tête par un chien d'attaque

A Bagdad, des animaux des rues sauvés grâce aux réseaux sociaux

Vers les vaccins pour enfants "obligatoires" mais gratuits?