[Replay] - Le tirage au sort du 6e Tour de la Coupe de France

Un petit mot également sur la répartition par départements des clubs qualifiés. C'est le Calvados qui compte le plus d'équipes encore en lice, devant la Seine-Maritime et l'Eure. A noter que l'Orne n'a plus de club en course dans cette 101e édition de la Coupe de France.

Calvados : 5 clubs

Seine-Maritime et Eure : 4 clubs

Manche : 3 clubs

Orne : 0 club.