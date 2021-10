Caen. Nuit blanche à la fac pour les 60 ans de l'université de Caen

Samedi 7 octobre 2017, les cours en amphi et ambiance feutrée des bibliothèques laisseront place à un air de fête sur le Campus 1 de l'université de Caen (Calvados).

Il semblerait que quelque chose d'un peu fou se trame sur le toit de la galerie vitrée ???????? #unicaen60 #rdvsamedisoir pic.twitter.com/NdkQGLSvM7 — Université de Caen (@Universite_Caen) 5 octobre 2017

Spectacle d'acrobates sur la galerie vitrée

Dans le cadre du 60e anniversaire de sa reconstruction, la fac organise une Nuit blanche. Au programme notamment, un spectacle dans, sous et sur la galerie vitrée ! Mené par la compagnie Chronophage et 35 étudiants, il mêlera ombres chinoises, danses et apparition verticale.

Dans la soirée, l'opération "mapping", projection vidéo monumentale sur le bâtiment de la cour d'honneur sera reconduite. Après celui de janvier qui retraçait l'histoire de l'université, ce nouveau programme mettra en avant l'ensemble des université de Normandie.

Visites insolites

A découvrir également, la fac de l'intérieur, grâce à une visite guidée au travers de ses trésors : voyage à travers les pièces rares de la fac, des photos d'archives jusqu'au mobilier ancien. Les curieux ont rendez-vous à 16h30.

Autre visite insolite, les étudiants de master font découvrir les couloirs et amphis, de nuit, à partir de 21h30.

Pratique. Retrouvez le programme détail sur le site de l'université.

A LIRE AUSSI.

Admission post-bac : "Je me retrouve sans fac, sans étude, sans rien"