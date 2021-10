Cherbourg. A Cherbourg-en-Cotentin, un centre pour former les salariés du nucléaire

C'est le plus grand centre de formation de France en la matière. Trihom, filiale du groupe Areva, a inauguré mercredi 27 septembre 2017 un centre dédié aux métiers du nucléaire, basé sur la commune déléguée d'Equeurdreville, à Cherbourg en Cotentin.

Ce bâtiment de 1100 m² pourra accueillir jusqu'à 2000 stagiaires par an, essentiellement des salariés issus des grands industriels de la région (Areva, Naval Group, EDF) ou de leurs sous-traitants. Ils seront formés dans les domaines de la sécurité, la sûreté et la qualité et encadrés par douze formateurs certifiés.

700.000 euros investis

L'aménagement de ce centre, implanté dans les anciens locaux de Dia, représente un investissement de 700.000 euros.

Philippe Knoche, directeur général d'Areva, était présent pour inaugurer ce centre. Selon lui, cet outil répond aux inquiétudes des représentants du personnel de l'usine de la Hague. Ils redoutent en effet une perte de compétences et de sûreté, liée à la restructuration de l'entreprise :