Hors Normandie. Le rap à l'honneur des ventes musicales françaises cette semaine

Si on prend le top 5 des ventes d'albums en France et le top 5 des ventes de singles, on remarque que 7 titres/albums de rap figurent parmi les 10 meilleurs!

La seule nouveauté cette semaine est à retrouver dans les albums avec la sortie de #VVRDL de Sadek en 5ème place des ventes.

TOP ALBUMS

1) NINHO Comme prévu (+1)

2) INDOCHINE 13 (-1)

3) LES INSUS Les Insus live (=)

4) CALOGERO Liberté chérie (=)

5) SADEK #VVRDL (NOUVEAU)

TOP SINGLES

1) NISKA Réseaux (=)

2) NINHO ft. Nekfeu De l'autre côté (=)

Pas de clip disponible

3) NINHO Mamacita (=)

4) NINHO Caramelo (=)

Pas de clip disponible

5) NINHO Rose (=)

Pas de clip disponible