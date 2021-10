Caudebec-lès-Elbeuf. La première école de l'image animée en Normandie s'installera près de Rouen

Une cinquantaine d'écoles en France, mais aucune en Normandie. Une carence qui sera bientôt corrigée pour le milieu de l'image animée avec l'annonce ce jeudi 21 septembre 2017 de la création d'une première école dans la région pour la rentrée 2019. Dans deux ans, Lanimea investira ses nouveaux locaux à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), près de Rouen.

Un diplôme niveau Bac +2

L'école proposera un diplôme de niveau Bac +2, à obtenir en trois ans avec une année de classe préparatoire, et pourra accueillir une vingtaine d'élèves par promotion, soit une soixantaine d'étudiants à la fois. "Nous allons nous concentrer sur les dessins en 2D parce que c'est la base, présente Hélène Moinerie, réalisatrice de dessins animés et future directrice de Lanimea. Après, il y aura des modules complémentaires pour se perfectionner sur certains domaines comme le storyboard, le décor ou l'animation."

Pour Laurent Bonnaterre, le maire de la commune, accueillir cette première offre de formation supérieure est une belle opportunité. Il travaille donc avec les autres collectivités partenaires à trouver le site idéal pour accueillir Lanimea. "On part sur l'idée de réhabiliter un bâtiment existant. C'est très avancé mais rien n'est signé", confie l'édile.

Une filière qui embauche

Pour les étudiants, les dirigeants de l'école prévoient une formation payante dans un domaine en pleine expansion. "Les professionnels aussi sont en attente car il y a de plus en plus de débouchés dans l'animation : l'information, les jeux vidéo ou encore le médical", explique Franck Hérouard, responsable de l'enseignement en ligne. Sur les cinq prochaines années, la filière estime qu'il y aura 3 000 postes à pourvoir dans tout le pays... et forcément quelques uns en Normandie !

Pratique. En attendant son ouverture, Lanimea proposera des stages et des ateliers comme le 7 octobre à la médiathèque de Caudebec-lès-Elbeuf.