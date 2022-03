Caen. À Caen, le musée recherche des modèles pour poser nu

La direction du musée des Beaux-Arts de Caen (Calvados) innove pour la saison 2017-2018. Le 18 janvier et pour la première fois, une Nuit du modèle vivant est proposée au grand public qui pourra y participer de deux façons. "Soit on y vient pour croquer les modèles, soit on est justement le modèle", explique Anne Bernardo, responsable de la programmation culturelle du lieu. Depuis cette mi-août, les candidatures pour poser nu sont ouvertes. "Nous cherchons tout type de modèle, et je dirais surtout pas des femmes et hommes filiformes." Le recrutement est très ouvert :

Anne Bernardo, responsable de la programmation culturelle du Musée des Beaux-Arts de Caen Impossible de lire le son.

Une occasion rare

Les modèles recrutés poseront nus devant une cinquantaine de personnes, professionnelles et amateurs, qui pour cette soirée, auront payé un prix symbolique. Une occasion rare pour des étudiants ou simples amateurs d'art de disposer de modèles nus à croquer. "C'est l'un des raisons qui nous a poussés à le faire, d'autant que le musée en général demeure un lieu où beaucoup de personnes aiment venir dessiner".

La soirée sera ouverte de 19h à 21h, sur un horaire où le musée est fermé pour que la séance puisse se dérouler en toute tranquillité.

Pratique. Pour candidater comme modèle nu, inscriptions auprès du musée des Beaux-Arts en écrivant à a.bernardo@caen.fr. Pour s'inscrire comme dessinateur : mba-reservation@caen.fr

