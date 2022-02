Troisième titre mondial pour l'équipe de France de natations en eau libre pour ces mondiaux à Budapest. Et c'est tout un collectif qui est mis à l'honneur sur l'épreuve du relais mixte : une course de 5km sur le lac Balaton qui engage 2 nageurs et 2 nageuses qui doivent couvrir 1,25km chacun. L'épreuve est particulièrement tactique, étant donné qu'aucun ordre de passage n'est imposé.

• Lire aussi : Championnats du monde: le nageur de Rouen Logan Fontaine huitième du 5 kilomètres



Le Rouennais remet son équipe dans la course

À ce petit jeu, l'équipe de France a été particulièrement maline. Océane Cassignol, qui a pris le premier relais, est restée au contact des meilleurs hommes et a bouclé ses 1,25km en onzième position. C'est à ce moment que le Rouennais, Logan Fontaine, a entamé une remontée du tonnerre. Il est quatrième lorsqu'il passe à son tour le relais. Restaient à courir les deux champions du monde français. Aurélie Muller passe la main en deuxième position et Marc-Antoine Olivier n'avait plus qu'à finir le travail. Les Bleus sont donc à nouveau en or, ensemble et en mixte, ce qui offre à ce titre une saveur toute particulière.

Logan Fontaine, 18 ans, issu des Vikings de Rouen, dispute son tout premier mondial chez les séniors.

A LIRE AUSSI.

Biathlon: Martin Fourcade, cible N.1

Manche : le meeting du bout de l'an fête ses 20 ans à Saint-Lô

Natation: la France sacrée en relais mixte 5 km en eau libre, 3e titre

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

Plongeon: de l'or historique pour les Français Marino et Rosset