Les collines vallonnées de la fôret d'Eawy abritent un troupeau de 200 bisons canadiens, le plus grand d'Europe. Au parc "Rêve de bisons", embarquez à bord d'un 4x4 accompagné par un guide pour rencontrer ses impressionnantes bêtes venues d'Amérique du Nord. Le parc accueille aussi des cerfs et des daims. Pour prolonger l'expérience, les visiteurs ont la possibilité de dormir dans un des tipis du parc et de veiller autour d'un feu de camp.

À Muchedent, ouvert tous les jours. Départs à 14h15, 15h30 et 17h00. Tarif : 12 €. Tél. 02 35 04 15 04