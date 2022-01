Un Français, soupçonné d'avoir projeté un attentat présenté à un juge

Arrêtés à Anderlecht, les deux frères belges, Akim et Khalid Saouti, ont été inculpés mercredi à Bruxelles pour "participation à un groupe terroriste". Un arsenal avec notamment des kalachnikovs et des détonateurs ainsi que des uniformes de police ont été retrouvés dans un box de garage en Belgique près duquel le Français, arrêté près de Lille et connu pour sa radicalisation, a été aperçu transportant un sac, selon une source proche de l'enquête.

