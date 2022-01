Les caisses à savon, Médéric Esse, est tombé dedans un peu par hasard. "Lorsque j'allais encore au centre de loisirs Jules Verne à Petit-Quvilly, un autre jeune voulait se lancer, je l'ai suivi dans l'aventure", explique-t-il. Aujourd'hui, il se fait plaisir quelques jours par an lors des compétitions. "Je cours dans la catégorie side-car avec un copilote qui fait contrepoids et qu'on appelle le singe", précise Médéric.

Les caisses à savon, un sport un peu casse-cou

Le side-car de Médéric est un peu cabossé. "Je touche régulièrement les bottes de pailles, confie t-il. C'est un sport un peu casse-cou dans ma catégorie." Une passion qu'il a réussi à transmettre autour de lui, notamment à un ami qui est devenu son copilote : "Il fallait que je trouve un fou pour s'asseoir à côté de moi, il a essayé et depuis, ça roule!"

Ensemble, ils pratiquent seulement sur cinq pistes par an. Et sans entraînements car "il faut des autorisations mais sur chaque compétitions, on a un tour d'essai". Quant à leur bolide, tout est une histoire de récup'. "C'est de la débrouille, indique le pilote. Ce qui me plait dans ce sport, c'est cette sensation de vitesse, surtout quand on est allongé sur le side-car. Je redeviens un gamin", lâche t-il.

Ce week-end, au championnat de France à Saint-Ouen-sous-Bailly près de Dieppe (Seine-Maritime), Médéric sait qu'il ne finira pas sur le podium. La compétition, il n'y pense pas vraiment. "C'est avant tout le plaisir de descendre, la vitesse et surtout pouvoir voir les copains!" Et la relève est déjà assurée : sa fille, Gaëtane, 9 ans, a commencé la compétition cette année.

Championnat de France de caisse à savon, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 à Saint-Ouen sous Bailly (Seine-Maritime). Gratuit.

A LIRE AUSSI.

Une 2CV en bois prête à rouler: le pari fou et réussi d'un retraité français

La chute libre en soufflerie, un sport en train d'éclore