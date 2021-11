Quatre Caennais en sélection

Damien Marcq et Yohan Mollo défendront les couleurs de l'équipe de France espoirs dans deux matchs décisifs pour la qualification à l'Euro 2011, contre l'Ukraine vendredi 2 septembre (18h30 sur Direct 8) et Malte mardi 6 septembre (17h sur Direct 8). Youssef El Arabi honorera sa première sélection avec le Maroc contre la République Centrafricaine, samedi 3 septembre. Sambou Yatabaré disputera également un match de qualification à la CAN 2012 face au Cap-Vert avec le Mali.



