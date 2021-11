Foot, ligue 1, Pierre-Alain Frau attaquant à Lille signe 3 ans avec Caen... Cyclisme : Boucles de la Mayenne, victoire de Jimmy Casper... Tennis : Wimbledon le Sarthois Tsonga affronte au premier tour

Foot, ligue 1, Caen renouvelle son effectif? Pierre-Alain Frau, attaquant en fin de contrat à Lille, le champion de France, devrait signer un bail de 3 ans avec le club bas-normand? Ce joueur de 31 ans, a écarté les propositions d?autres clubs, comme Bordeaux, Auxerre, St-Etienne, Nancy ou Sochaux?Frau devrait remplacer Youssef El-Arabi, dont le transfert est en cours de négociations ...





Cyclisme : les Boucles de la Mayenne.. Jimmy Casper s?est imposé dimanche après midi au sprint à Laval pour l?étape finale? Le coureur de la formation Saur-Sojasun remporte également l?épreuve? 3ème, le coureur mayennais Freddy Bichot de l?équipe Véranda-Rideau?.



Tennis... rendez vous sur le gazon de Wimbledon pour Joe Wildfried Tsonga ce lundi... le joueur sarthois devraient passer sans problème le premier tour du tournoi londonien en affrontant le japonais Go Soeda...



Courses à pied... jolie succès pour les « Courses de la Liberté » à Caen... pas moins de 25 000 participants... l?épreuve reine, le « Marathon de la Liberté », un parcours de 42 kms a été remporté pour l?éthiopien Desta Morkana en 2h15 !



Sports mécaniques...



La 4ème manche des championnats et coupe de France de rallycross, sur le « circuit de la Sarthe », à Lavarré ce week-end... en division 1 / A, l?ornais Laurent chartrain s?impose... et se classe second au général après 5 manches... en D 1, victoire de Gaëtan Sérazin .....



La 31ème édition de courses de côte à Exmes....81 pilotes cette année.. et le vainqueur de 2010 , Jean-François Piau remporte l?édition 2011....

