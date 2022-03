L'Orne triomphe au Prix d'Amérique avec la victoire du cheval ornais Ready Cash... Foot, ligue 1, Caen bat Auxerre 2 à 0... ligue 2, dans son nouveau stade, Le Mans bat Ajaccio 3 à 0... Laval s'impose

L?orne triomphe au prix d?Amérique?

Dimanche, la prestigieuse course a été remportée sur l?hippodrome de Vincennes, par un cheval ornais... Readey Cash... il est drivé et entrainé par Thierry Duvalestin à la Ferté Fresnel près de L? Aigle... et c?est une jument ornaise, Olga du Biwetz, qui a terminée 3ème... elle est entraînée à Ginai... elle avait remporté le week-end dernier, le prix du Cornulier à Vincennes



Football?Ligue 1 ?.Caen a battu 2 à 0 Auxerre? victoire qui permet aux bas normands de remonter au dessus de la ligne de flottaison des reléguables... Caen est 16ème !





Ligue 2...

Victoire, sans bavure, du Mans, 3 à 0 face à Ajaccio, pour fêter son nouveau stade... plus de 25 000 spectateurs, dont le premier ministre, le sarthois François Fillon, pour l?inauguration ce nouveau stade ...



Au classement, Le Mans, se positionne second à un point seulement du leadeur Evian?..



Laval, s?est imposé sur sa pelouse 1 à O sur Vannes? Les mayennais se dégagent de la zone rouge en remontant à la 15ème place?.



Cfa2

Alençon s?incline 1 à 0 face à Concarneau? les alençonnais sont 9ème au classement ?.



DH

Flers bat Ouistreham 2 à 0? Flers poursuit son aventure en tête du classement ? les flériens possèdent 2 points d?avance sur Deauville? Vire a été tenu en echec par Cherbourg 1 à 0



Basket :

Pro A

Le Mans s?impose 71 à 64 face à Pau-Orthez?.Au classement, les sarthois sont 8ème ?.



Nationale3

Lisieux bat Gravenchon106 à 63 ?. Lisieux est 4ème?.



Prénationale

Alençon est allé gagner 64 à 54 à Caen? Alençon est second??



Rugby

Fédérale 3

L?Aigle bat St-Sébastien, 18 à 14... Les aiglons sont second au classement.... ils ont aussi un nouveau président... Alain Siard a été élu à la tête du Rugby club aiglon, après la démission la semaine dernière de Guy Coudert?..



Tennis :

Le tournoi futur de Bagnoles de l?Orne a été remporté par Maxime Teixeira face à Jonathan Eysseric.

