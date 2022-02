La météo des prochaines 24h

CET APRES MIDI : GIBOULEES DE NEIGE

La neige tient au sol et induit des conditions de circulation difficiles. Le temps est hivernal avec un ciel gris et bas. De nouvelles giboulées de neige abordent l'ouest du bocage en début d'après-midi puis s'étendent lentement au reste du département surtout en fin d'après-midi et le soir. Ces nouvelles chutes de neige vont donner 2 à 5 cm supplémentaires sur le sol et aggraver les conditions de circulation surtout en soirée. Le vent de sud faible tourne au secteur est ce soir. Les températures maximales sont comprises entre -2 et -1 degré.



CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE : NOUVELLES CHUTES DE NEIGE

Des chutes de neige plus importantes se produisent en première partie de nuit, les hauteurs de neige au sol varient de 10 à 15 cm sur le Bocage et la région d'Argentan et entre 5 et 8 cm sur le reste du département. La neige qui tombe s'ajoute à une couche glacée au sol et les conditions de circulation risquent de devenir très difficiles voire impraticables sur certains tronçons. Le vent faible de secteur est vire nord-est puis nord en fin de nuit. Les températures minimales sont voisines de -4 à -5 degrés voire beaucoup moins localement avec la couche de neige au sol.





DEMAIN JEUDI 7 JANVIER: CONDITIONS ENCORE DELICATES

Les giboulées de neige s'atténuent rapidement le matin et se produisent plutôt sur la lisière nord du département. Un temps froid et partiellement ensoleillé domine l'après-midi mais les conditions de circulation restent difficiles avec encore beaucoup de neige au sol.

Côté températures, il fait -5 à -7 degrés en fin de nuit, voire beaucoup moins avec le sol enneigé partout. Pas de dégel prévu l'après-midi par vent toujours bien senti de nord.

