Le corps d'une femme de 83 ans retrouvée décédée au bord d'un champ à Planches (61) mardi soir

Le corps sans vie d?une femme âgée de 83 ans a été retrouvé mardi soir, sur la commune de Planches, entre Le Merlerault et L?Aigle. L?octogénaire avait quitté son domicile dans la journée, et ce sont ses proches ne la voyant pas revenir, qui ont alerté les gendarmes dans la soirée ; son corps a finalement été retrouvé 2 heures plus tard en bordure d?un champ ; il s?agit d?une mort naturelle, même si ses causes exactes ne sont pas définies.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire