Vos conditions de circulation ce vendredi matin en basse normandie.... des améliorations sauf sur le réseau secondaire

On roule un peu mieux ce matin sur les routes de nos régions, mais prudence au verglas qui s?est formée cette nuit. Sur le réseau principal : conditions de circulations presque normales.... toujours délicates sur la RD 438 entre Alençon et Sées.........

Sur le réseau secondaire : circulation difficile, voire dangereuse..... il a encore neigé cette nuit, et ce matin, sur le pays d?Auge, le Bocage et sur le secteur de l?Aigle..... le service des routes de l?Orne, signale ce matin, des brouillards givrants sur Gacé, L?aigle et Bellême.....



A Alençon, le trafic des véhicules s?est intensifié ce matin.... mais les difficultés persistent.... pas un boulevard n?a été déneigé, soyez extrêmement vigilant...... respecter les distances de sécurité notamment......



Les transports scolaires sont de nouveaux interdits, dans l? Orne, , le Calvados, la Manche, la Mayenne et l? Eure.... dans l? Orne et la Sarthe, ils seront temporairement autorisés cet après midi pour ramener chez eux les élèves internes.... les internats resteront ouverts au besoin pour les élèves qui n?auront pas pu regagner leur domicile ......



La circulation des poids lourds, reste interdite dans l?Orne, sauf sur l?A 28 et A 88, et le Nord Mayenne..... ils peuvent à nouveau circuler depuis hier après midi dans le Calvados, la Manche.....

