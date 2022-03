Neige et verglas, les routes restent délicates sur nos régions à 9h30.. 30 automobilistes bloqués par la neige trouvent refugent dans une salle des fêtes à Jurques (14)... 1 700 poids lourds bloqués s

Attention sur les routes, pas de figures libres, avec la voiture .... de la neige est encore tombée hier soir et cette nuit, suivie, vers 3 h et 4h du matin, de pluies verglaçantes, entre 3 et 4 heures ce matin.....Météo France, prolonge sa vigilance orange sur nos régions.... pour un risque d?averses de pluies, dans la maitnée. Elles pourraient encore se transformer en glace au contact des sols toujours gelés....



Les services des routes de l?Orne, signalent une circulation difficile, voire impossible sur le réseau secondaire en campagne.... en particulier sur le Bocage, le Perche, les plaines d'Alençon et d'Argentan.



Dans l? Orne, 50 hommes, une vingtaine de saleuses, sont sur les routes depuis hier soir 17h.... avec un dernier stock de 500 / 600 tonnes de sel pour le traitement des axes prioritaires .....



Et compte tenu des risques liés à la neige et au verglas, pour la 6ème journée, les transports scolaires sont interdits sur l? ensemble des départements bas et hauts normands.... sont autorisés à circuler les transports urbains à Alençon, Flers, Argentan , Bagnoles de l?Orne, Caen, Vire, Lisieux, .....Pas de ramassages scolaires dans la Manche et dans l? Eure. Ramassages scolaires assurés partiellement en saRthe et en mayenne...



La circulation des poids lourds est également interdite ce matin, sur la RN 12 dans l?Orne.... mais également sur les routes départementales, dans le Calvados, , la Manche, la Sarthe et l?Eure..... l?A 84 est fermée à tous les véhicules, dans le sens Caen / Rennes... Circulation délicate sur l? A 28 et l? A 88....



hier soir, à jurques, près de Vire, une trentaine d?automobilistes ont été bloqués par les chutes de neige.... le maire a ouvert la salle des fêtes, pour accueillir ces naufragés de la route....



Conséquences du verglas, une dizaine d?accidents matériels recensés cette nuit et ce matin en Sarthe.... 1 700 poids lourds se sont également retrouvés bloqués par la neige et le verglas sur les routes sarthoises

