Jusqu'à 5 tonnes de cuivre volées à Chailloué (61) sur le site de stockage d'une entreprise de travaux d'autoroute

Un cambriolage peu ordinaire... des malfaiteurs se sont introduits sur le site de stockage d?une entreprise de travaux et de constructions de l?A 88, à Chailloué, jusqu?à 5 tonnes de cuivres volés ! ... Des bobines de cuivres ont été chargées sur un camion... il aura fallu abattre deux arbres et la clôture du site pour que le camion puisse pénétrer sur les lieux ... le cambriolage se serait déroulé entre jeudi dernier et lundi matin... le préjudice est estimé entre 70 000 et 90 000 euros... une enquête à été ouverte....

