Deux incendies dans l'Orne à Sées et au Chevain. Deux maisons d'habitation. 40 sapeurs pompiers mobilisés

Deux incendies cette nuit dans l?Orne... hier soir, peu avant 22 h 30, à Sées. Un bâtiment de 200 m2, attenant à une maison, a été totalement détruit... L?habitation a été sérieusement endommagée. Les deux occupants, incommodés par les fumées ont été transportés au centre hospitalier d?Alençon.

Puis, peu avant 3 heures ce matin, au Chevain, le feu a détruit, les combles et la toiture d?une maison.... Deux adultes et un enfant sont sains et saufs. Ils ont été relogés dans de la famille... Ces deux incendies, dont les origines restent à déterminer, auront mobilisés une quarantaine de sapeurs pompiers.



...Et réveiller le héros qui dort en vous.... les pompiers à Flers, recrutent 6 jeunes sapeurs pompiers pour la rentrée de septembre 2010.... Le centre de secours de Flers, lance donc un appel aux jeunes qui seraient intéressés pour se former ... date limite des dépôts des candidatures, le 2 juin .....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire