Caen. "Out The Box" au Cargö: une singulière battle de danse

Dimanche 14 mai 2017, au Cargö à Caen (Calvados), "Out The Box" propose et revendique une pratique différente des traditionnelles battles de danse : comme son nom l'indique, elle propose de sortir des chemins battus en plaçant l'interaction avec le public et l'identité des danseurs au centre de sa démarche artistique.