Rouen. Les ossements d'un activiste irlandais assassiné en 1985 découverts dans une forêt près de Rouen

Des ossements humains ont été découverts, ce samedi 6 mai 2017 en forêt domaniale de Bord, au sud de Rouen à proximité de la commune de Pont-de-l'Arche (Eure).

Ils ont été mis à jour lors de fouilles entreprises depuis le mardi 2 mai 2017, par une commission indépendante mise en place par l'Irlande et le Royaume-Uni.

Investigators now focusing on one specific area in search for Disappeared victim Seamus Ruddy pic.twitter.com/j2O8CiMxZt