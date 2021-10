3 retraits de permis...7 conduites sous état alcoolique, sanctionnées, dans l'Orne au cours du week-end de l'Ascension

Pour ce long week-end de l?Ascension, les gendarmes étaient mobilisés pour veiller au respect des règles élémentaires de sécurité routières...

La brigade motorisée d?Alençon a verbalisée 7 alcoolémie positives... dont deux contrôles positifs pour un même automobiliste ! ... 3 conducteurs perdent leur permis pour des excès de vitesse... Tous roulaient trop vite sur la RN 12 ! Un jeune parisien de 27 ans, flashé à 160 au lieu de 110, un agriculteur de 36 ans de l?Oise roulait à 165 au lieu de 110... Et un permis annulé pour un jeune étudiant de 18 ans de Pacé sur Sarthe, contrôlé à 137 au lieu de 80 km/h....

Et 31 rétentions du permis de conduire, pour des conduites sous état alcoolique et vitesses excessives en Sarthe.... une nouvelle opération renforcée de sécurité routière sera mise en place pour le week-end prochain, long de 3 jours... il coïncidera aussi au grand prix de France moto au Mans .....180 gendarmes seront mobilisés sur les routes de l? Orne menant au circuit Bugatti.

