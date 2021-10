Saint-Contest. À Caen, 700 étudiants ont un nouveau campus

L'école Tunon est présente depuis 1981 et propose plusieurs formations certifiées par l'État, du pré-bac au Bac+5 dans les métiers de l'accueil en réception, du tourisme, de l'aérien, de l'hôtellerie, de l'événementiel et du luxe. Mardi 28 mars 2017, elle a inauguré son nouveau campus à Saint-Contest (Calvados). L'école était auparavant rue Saint-Martin à Caen.

Le nouveau Campus de 2 000 m² regroupe d'autres leaders du groupe Eduservices, comme l'AFTEC (école de commerce), MBWay (école de commerce, management et gestion), l'IPAC Bachelor Factory (école de commerce, management et gestion) et donc l'école internationale Tunon (Tourisme, hôtellerie, loisirs). Pour la première fois à Caen, ses enseignes sont regroupées dans un même lieu, ce qui permet d'associer les efforts, regrouper les énergies et développer des synergies. Les élèves pourront bénéficier de nouveaux outils technologiques, pédagogiques et modernes, être accueillis dans des locaux lumineux et pourront aussi profiter d'une vie étudiante plus riche, plus de 30 salles de cours équipées, plusieurs salles informatiques connectées au réseau fibre de la ville, des supports e-learning sont mis à disposition des élèves.

Portes ouvertes

Grâce aux partenaires de l'école Tunon, les élèves peuvent mettre en pratique tout leur acquis théorique, ils effectuent des missions ou des stages en France à l'étranger. En cette période certains sont en République Dominicaine, à Tahiti, au Mexique mais aussi en Normandie. "Nous renforçons notre identité chaque année, nous restons une référence dans la formation des métiers de l'accueil, de l'aérien, du tourisme, de l'événementiel", précise Fabienne Clet, directrice régionale de l'école Tunon. Les élèves bénéficient jusqu'à 20 mois de stages sur cinq années. Des stages fournis par l'école et qui favorisent l'intégration professionnelle.

En 2017, c'est près de 700 étudiants avec un taux de réussite de 86%. L'école organise une journée porte ouverte le samedi 08 avril de 10h à 16h au 13 rue Martin Luther King à Saint-Contest (Parc Athéna).

