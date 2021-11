Plus d'un millier de motards en colère au Mans samedi contre la politique de sécurité routière du gouvernement envers les deux roues

Les motards sont en colère et ils se sont fait remarquer, samedi au Mans? ils étaient plus d?un millier, contres les mesures jugées trop répressives du gouvernement en matière de sécurité routière ?Ils ne veulent pas du port obligatoire d?un gilet jaune? ou de l'agrandissement des plaques d?immatriculation de leurs deux roues?

La circulation a été fortement perturbée toute la journée de samedi? blocage de ronds points, du trafic du tramway, opérations escargots sur les rocades provoquant un bouchon d'environ 2 kilomètres, barbecue devant la préfecture? ils entendent bien maintenir la pression et organiseront de nouvelles opérations de ce type tous les week-end s?il le faut?.

