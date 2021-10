Caen. Foot féminin. L'AG Caen plus que jamais prête pour l'exploit

Son match nul ne l'a pas vraiment fait avancer au classement, Lorient ayant réalisé le même résultat (décevant) contre Le Mans, mais il témoigne aisément de ses progrès. L'Avant Garde Caennaise (Calvados) a franchi un petit cap supplémentaire en prenant un point à Brest, dimanche 19 mars 2017 (1-1). C'est la première fois qu'elle est parvenue à accrocher une équipe classée dans la première moitié de tableau, quatrième de D2 en l'occurrence.

Garder la bonne dynamique

"C'est un bon résultat mais il laisse quelques regrets tant on a eu d'occasions de l'emporter", soupire Julien Alvarez. Dans la série des matchs importants pour le maintien, la réception du Mans dimanche 26 mars occupe une place plus grande encore. Avec 20 points au compteur, les Sarthoises n'ont plus de crainte à avoir quant à leur survie à l'échelle nationale. Elles sont toutefois à la portée des Caennaises, qui ne s'étaient inclinées que 1-0 à l'aller malgré une prestation calamiteuse. "On est dans une bonne dynamique et il faut bonifier le point pris à Brest."

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: piégeux terroir après frissons d'Europe

Ligue 1: Paris la tête déjà au Barça, l'ogre Monaco à Montpellier

HOCKEY/GLACE (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen reprennent l'avantage en demi-finale !