Caen. A Caen, apprendre à gérer son stress pour une meilleure qualité de vie au travail

Courir vers l'emploi, oui, mais avec de bonnes conditions physiques. Savoir gérer son stress au moment d'un entretien, d'une grosse réunion ou tout simplement au quotidien sur son lieu de travail permet d'améliorer la qualité de vie. Le bien-être est un thème qui se fait de plus en plus courant et qui aura la part belle lors de "la course vers l'emploi", organisée par l'UFR STAPS de Caen (Calvados), jeudi 16 mars 2017. Cette journée doit permettre de créer des liens entre le monde étudiant et celui de l'entreprise. Des activités physiques et ludiques sont proposées pour casser les codes des entretiens traditionnels. La sophrologie fait partie de ces activités proposées.

Identifier les tensions pour mieux s'en libérer

Francesca Bocq, sophrologue au centre de gestion du stress du Calvados, sera présente. Elle intervient notamment dans les entreprises pour apprendre aux personnes à gérer leur stress et donc améliorer la qualité de vie au travail. "La sophrologie va permettre d'apprendre à identifier ses tensions pour justement mieux s'en libérer". Crise d'angoisse, essoufflement, mauvaise digestion, autant de signaux corporels qui traduisent un état de stress. "Les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont stressés, ils ont assimilé cet état comme leur état naturel".

Du stress aussi chez les jeunes enfants

Francesca Bocq suit également des étudiants qui préparent leur baccalauréat et, plus surprenant, elle intervient dans des écoles primaires. "J'ai un groupe de CE1-CE2 et un groupe de CM1-CM2 à l'Institution Saint Paul. Sur 10 élèves, j'en ai 8 qui n'arrivent pas à s'endormir. Ce sont des enfants qui sont stressés par le même mécanisme que l'on retrouve en entreprise. Il faut qu'ils réussissent leurs contrôles, qu'ils aient des bonnes notes. On est déjà, dans le milieu scolaire, dans la perfection. Ils ne sont plus que dans l'apprentissage, ils sont dans la réussite".

Parmi les outils pour apprendre à gérer son stress, Francesca Bocq propose des mécanismes d'apprentissage: savoir comment se tenir, être bien sur ses appuis, des méthodes de respiration ...



Le centre de gestion du stress du Calvados fait partie d'un réseau de dix-huit centres dans toute la France. Il a ouvert en octobre 2016.

Pratique. La course vers l'emploi. Jeudi 16 mars de 14h à 21h30. Gymnase du campus 2. Gratuit.

