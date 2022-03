Grand-Quevilly. Cette année, envolez-vous vers la Californie avec la Foire de Rouen

Les organisateurs mettent au point les derniers détails de l'organisation de la 89e édition de la Foire Internationale de Rouen (Seine-Maritime) qui se déroulera au parc des expositions du vendredi 10 au dimanche 19 mars 2017. Et cette année, ce sont San Francisco et la Californie qui s'invitent dans son exposition de 1200 m2

Voyage dans le temps

Car San Francisco ne se limite pas aux rues en pente que dévale Steve Mc Queen dans Bullitt, et la Californie ne se réduit pas aux California girls chantées par les Beach Boys. Cette expo, conçue par Alexandre Cavali, est on ne peut plus exhaustive. Elle s'appuie sur des décors reconstitués, mais présente aussi des documents (journaux, revues) et des objets (casque de conquistador) authentiques et rares.

Les visiteurs y découvriront même les peuples amérindiens de Californie ou encore l'époque de la Californie espagnole et du voyage de La Pérouse. Ce voyage dans le temps passe par la ruée vers l'or et la conquête de l'Ouest, évoquées par la présentation de nombreux objets et armes d'époque.

Tour de cable car et visite d'Alcatraz

Mais les incontournables de San Franciso ne seront pas pour autant oubliés. Il sera par exemple possible de s'amuser à se photographier à bord d'un "cable car", le tramway emblématique de la ville, grâce à une façade reconstituée.

Le terrible tremblement de terre de 1906 est également évoqué par de nombreuses images d'archives, images d'archives qui permettent également de revivre l'édification du Golden Gate, sans doute le monument le plus représentatif de San Francisco.

Moins glamour mais incontournable: deux cellules de la prison d'Alcatraz où plane l'ombre d'Al Capone, ont été reconstituées. Le visiteur peut se faire photographier en "situation de détenu".

Let's go to San Francisco

Et si la France est le troisième producteur mondial de vin, elle est suivie par… la Californie! Le vignoble californien a donc naturellement sa place dans l'exposition.

Cette année voit par ailleurs le 50e anniversaire du Summer of Love, cette arrivée massive de jeunes chevelus à San Francisco au milieu de l'été 1967, prônant une contre-culture hippie avec de nouveaux idéaux. Un mur d'images présente les icônes du mouvement beatnik et de la pop musique.

Foyer de la contre-culture américaine, San Francisco est aujourd'hui une ville de diversité et de multiculturalisme, comme en témoigne le "rainbow flag", l'un de ses emblèmes. Alors, comme le chantaient en 1967 les Fowerpot Men, Let's go to San Francisco?

Pratique. Du 10 au 19 mars 2017 au Parc des Expos, avenue des Canadiens, Grand-Quevilly. Tous les jours de 10h à 20h, sauf dernier jour de 10h à 19h. Trois nocturnes samedi 11, vendredi 17 et samedi 18 mars jusqu'à 22h.

