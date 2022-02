Caen. CYCLISME : Découvrez l'essentiel du plateau 2017 du 37e Tour de Normandie ! 

Les Conti-Pros

Dévoilées par l'organisation la semaine passée, les équipes continentales pros de FORTUNEO-Vital-Concept (FRA) et WB VERANCLASSIC (BEL) la tenante du titre 2016, seront les deux grandes favorites à la victoire finale dans le prochain Tour de Normandie (21 au 27 mars).

Les réserves World Tour

Au premier rang des grosses formations outsiders, on notera le retour de BMC Development (SUI) qui a remporté l'épreuve en 2014 et 2015. Au rayon des équipes réserves de World Tour, LEOPARD NATURAL (LUX) sera également de la partie, tout comme LOTTO SOUDAL U23 (BEL).

Les françaises

Ce sont évidemment les plus encouragées sur les bords de route en Normandie, les équipes françaises sont toujours très attendues sur le "TdN". Cette année, si Anthony Delaplace et Fortunéo auront droit aux applaudissements les plus nourris, les fans de vélo de la région pourront également applaudir l'ARMÉE de TERRE, le VC Pays de LOUDEAC ou encore VENDÉE U et évidemment, le VC ROUEN 76 de Jean-Philippe Yon. Au rayon des nouveautés, on notera l'arrivée de l'ÉQUIPE DE FRANCE PISTE. A noter que la première équipe remplaçante de cette édition est également française, il s'agit du CC NOGENT. On n'aura pas droit en revanche, à HTP AUBER 93 et ROUBAIX-LILLE METROPOLE qui se concentrent sur les manches de Coupe de France et qui après l'annulation de l'épreuve de Cholet, ont vu leur demande de candidature au TDN repoussée.

Les continentales

Comme chaque année, les formations continentale formeront le gros du contingent des 23 ou 24 équipes retenues par l'organisation. Dans ce secteur, on retrouvera les Belges de AGO AQUA SERVICES, les espagnols de ALDRO TEAM, les hollandais de METEC-TKH ou encore les Norvégiens du Team JOKER et le duo d'équipes anglaises habituées de la grande boucle régionale, les JLT CONDOR et de MADISON GENESIS. Restent à confirmer les présences de formations également habitués de l'Europe Tour comme RIWAL (DAN), Team COOP (SUE) ou encore SEG Racing ou DELTA (HOL).

Elles ont officialisé :

AGO AQUA SERVICES (BEL), ALDRO TEAM (ESP), ARMÉE de TERRE (FRA), BMC dvt (SUI), Équipe de FRANCE Piste (FRA), FORTUNEO VC (FRA), JLT CONDOR (GB), JOKER (NOR), LEOPARD (LUX), VC P. de LOUDEAC (FRA), LOTTO SOUDAL U23 (BEL), MADISON Genesis (GB), METEC-TKH (HOL), VC ROUEN 76 (FRA), VENDÉE U (FRA), WB VERANCLASSIC (BEL)...

Les quelques formations encore en attente seront communiquées ce lundi 27 février 2017 par l'organisation.

